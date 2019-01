Eesti 200ga liitus Alko1000 poeketi omanik 

Teisalt kandideerib Visnapuu riigikokku, et saaks kaasa rääkida Eesti spordi toetamises, mille riik on unarusse jätnud. Visnapuu ise on eelkõige motospordi suurtoetaja. „Võin paadunud Eesti motospordi toetajana öelda, et näiteks sellele alale on riigipoolne tugi täiesti olematu, kuigi samal ajal naaberriikides on olukord täiesti teine,“ selgitas ta.