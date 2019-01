Sotside valimisstuudio: Kaja Kallas tõmmati liistule

Juba varem läbi saanud Keskerakonna valimiskogu kohta lausus Jevgeni Ossinovski, et Jüri Ratase kõnes puudus tulevikuvaade, ta keskendus rohkem Keskerakonna kriminaalsele minevikule ja olevikule. „Olulisem ongi, millest Keskerakonna esimees ei rääkinud. Ta jättis käsitlemata vabaduste ja demokraatia teema, aga täiesti puudu oli ka integratsioonitemaatika. Veel 2017. aasta algusest ütles Ratas, et järgmistel valimistel on Keskerakonna põhiteemaks kodakondsuse andmine kõigile Eestis vähemalt 25 aastat elanud inimestele. Praegu prooviti eelkõige mobiliseerida oma kandidaate bussides šokolaadi jagama,“ lausus Ossinovski.

Sven Mikseri hinnangul esines Ratas kihutuskõnega, et motiveerida kandidaate jalgadega kampaaniat tegema. „Eesmärk oli anda sõnum, et erakonnaga on kõik hästi, kaardimaja on üles ehitatud ning nüüd tuleb sellest hinge kinni hoides ringiga ümber käia, et seda mitte ümber ajada. Sellepärast hoidus ta kõnes ka kõigist keerulistest ja võimaliku konflikti tekitavatest sisuteemadest,“ märkis Mikser. „Kõnest puudusid täielikult integratsioon ja julgeolekuküsimused. Mida vähem sisulist diskussiooni, seda parem neile. Tema käsitlus, kas minna Keskerakonnaga edasi või Reformierakonnaga tagasi – see oli tüüpiline Savisaarelik võte.“