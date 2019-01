GALERII | Keskerakonna valimiskonverents: „Me ei luba Eestit tagasi minevikku pöörata!“ 

Ratas sõnas erakonnakaaslastele, et taaskord otsitakse valimiste põhiteemat ning keskendutakse nii majandusele, maksudele kui ka sotsiaalpoliitikale, lubatakse pikka plaani ja heidetakse üksteisele ette selle puudumist. „Mulle tundub, et olukord on tegelikult hoopis lihtsam. Meie ees seisab ainult üks põhimõtteline valik – edasi või tagasi. Kas liigume edasi õiglasema, tugevama ja hoolivama riigi suunas või läheme tagasi Reformierakonna valitsusaega?“ küsis Ratas.

Ühtlasi pööras Ratas oma kõnes tähelepanu Keskerakonna lähiajaloole, kus on mitmeid seiku ja perioode, mille üle keegi uhkust ei tunne, kuid nendest tuleb õppida, sest kunagiste skeemide, garantiikirjade ja läbimõtlemata otsuste tõttu on erakond siiani keerulistes kohtuvaidlustes. „Ükski meie valija ega liige ei soovi lugeda lehest, et tema erakonda on jõudnud mitmeid kriminaale. Seetõttu otsustasime täna hommikul Keskerakonna juhatuse koosolekul 14 kehtiva kriminaalkaristusega inimest erakonnast välja arvata,“ selgitas ta.