VIDEO | Eurovisioni-eksperdid reageerivad “Eesti laulu” esimese poolfinaali lauludele: see lugu oleks töötanud kuus aastat tagasi! 

Mulle meeldib see keel! Mulle meeldib see ninakus siin loos. Muusikavideo on ka hea. Mulle meeldib see! Veidikene trummi ja bassi! See on äge! See lugu jääb kergelt meelde. Ta vajab kindlasti taustatantsijaid. Klubi jaoks pole remixi vajagi. Produktsioon on heal tasemel. Ta on suurepärane! See on esimene laul, mida tahaks edasi kuulata.

5. Marko Kaar - “Smile”

Ooo, ta näeb hea välja! Aga upsakas! Mulle meeldib tema falsetis laulmine. See ei ole väga halb lugu! Aga mulle ei meeldi seal videos need naistantsijad sädelevates toppides, see on nii ettearvatav. Aga see laul ei tee mu jaoks midagi. Ta näeb ise ilus välja, aga less is more, kõik need tantsijad on üle pandud. See laul on igav ja minu jaoks ei mõju see kuidagi.

6. Victor Crone - “Storm”

Ilus hääl! Ilus mees! Mulle meeldib see lugu, see tundub autente. Selles loos pole trikke, traditsiooniliselt üles ehitatud, aga modernse lisandiga. Jaa, see on minu lemmik, perfektne refrään! Ta näeb väga lahe välja, midagi ei ole pingutatud. See lugu on suurepärane! See lugu jääb kummitama. See lugu on fantastiline, meie lemmik kindlasti! See oli imeline. Väga hästi esitatud ja produtseeritud. See lugu on kuuldutest esimene, mille kohta ma mõtlen, et see peaks Eurovisionile minema.

7. Sandra Nurmsalu - “Soovide Puu”

Selle laulu pealkiri kõlab minu jaoks kui ekskrementide Prantsuse moel küpsetamine (sous vide poo). Ta on alati väga maavälise ja ingli olekuga. Müstiline ja ooperlik. Jällegi kõlab väga jõululikult. Ta näeb välja kui metsanümf. Mul on igav… See lugu viib justkui reisile, näiteks renessansi-laadale. See lugu peaks olema tunnuslugu mingile loodushoiu annetusprogrammile. Eurovisioni jaoks see ei sobi, ta kaob teiste laulude vahele ära. Ma tahan, et Eesti saaks finaali, aga selle looga nad ei saaks sinna. Eurovisioni lood peavad olema suure mõjuga, tekitama suurt emotsiooni, see on taustamuusika.