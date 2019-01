BAARI-MADISE BLOGI | Aitäh sõbrad, tunnen end juba blogiauhindade võitjana! 

Aitäh "sõbrad", tunnen end juba võitjana! Puudu on vaid võidukarikas. Uuel aastal uue hooga! Juunis on glamuurne Blogiauhindadele gala. Mina kandideerin teiste värskete kevadiste ärkajate ja algatajate kategoorias - "Aasta uustulnuk". Olen nagu Beyoncé peale Destiny's Child'i, kes oma esimese sooloplaadiga Grammydel kandideerib. Huvitav, kes on mu konkurendid? MA TAHAN VÕITA! Olen sama sõjakas kui erakonnad enne valimisi. Kas lähen nahaalselt ning hoolimatult kas või üle laipade? Kui poliitikud seda teevad, et hea palga peale saada, kas siis minagi võin võidu nimel sama teha? Oh ei! Kübeke inimlikkust on minusse veel jäänud. Ma olen ausaks lahinguks valmis!

Veel tahan saada oma saadet, nagu Mallukas. Kui satun TV3, siis pannakse see ilmselt peale esimest osa kinni. Ilmselt tuleks minna Kanal 2, seal kõlbab igasugune kräpp. Ja äkki saab Reporteriski anda intervjuu seksikale uudisteankrule Jaanus Koortile. Mida enamat on ühele staar-wannabele vaja! Ma tahaks olla taas kuulus ei millegi poolest või rumaluste pärast nagu Kim Kardashian. Nii et, võit kuluks mulle ära küll!



Ma polegi ammu "lavale" saanud. Mu enda jagatud pildid ÕL blogis ei ole päris see õige tähelepanu. See on kui Lindsay, Parisi ja Britney tutipildid autost väljumisel. "Kogemata" juhtunud. Haiglaselt plaanitud samm paparazzide jaoks.



Viimasest peatükist pole kaua möödas, ega ka midagi muutunud. Mu blogist pole saanud Kodu-Antilla kataloogi. Midagi suurt pole minult õppida - kasulikke trenninippe, kuidas kaotada jõuluaegsed ülekilod, autorehvide vahetamist või kuidas kummikutega peplumkleiti kanda. Isegi katkine kondoom on kasulikum, kui minu teadmised elust. Kõik on endine - saan ikka asjadest valesti aru, rõõmuga näitan välja, kui naiivne ja rumal suudan olla. See on ka üks minu lubadustest uuel aastal.