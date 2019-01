Eesti uudised Heinakasvu takistav puu krae ja armastuse kuulipildur: lapsleiutajad nuputavad välja põnevaid ideid Maarit Stepanov , täna, 00:10 Jaga:

LEIUTISED: Braian mõtles välja puu krae, mis ei lase rohul sealt läbi kasvada, nii et puude ümbrus on ilusam. Berta nuputas aga välja piimapaki, mille nurka on mugav ära rebida. Aldo Luud

Võrumaal Navi külas lumega ümbritsetud maamaja köögis joonistavad keskendunult Braian (9) ja Berta (10), kuid nende paberitele ei ilmu sugugi ootuspärased kelgud-lumememmed, vaid hoopis ennenägematu piimapakk ja puu krae. Vaatamata noorele eale, on õde-venda tunnustatud leiutajad.