Seitse last eksisid pimedasse Lõuna-Eesti metsa, kuid pääsesid tänu 9aastasele poisile 

Mõistagi on selles loos gramm või ka kilo moraali: olgu lapsed loodussõbrad, matkasellid või muidu pealtnäha asjalikud ja isetoimivad – nende eest vastutuse võtnud täiskasvanul peab jaguma silmi ja kõrvu igas ilmakaares nii, et ükski laps ära ei eksi ja ohtu ei satu. Samas on südantsoojendav teada, et on lapsi, kes ei kaota keerulises olukorras pead, aitavad oma kaaslasi ning kriitilisel hetkel teavad ja oskavad abi küsida ka politseilt.“