LIIGUTAV VIDEO: kangelaslik bussijuht päästis talvisel tänaval uidanud poolpalja pisipõnni 

Pisitüdruk oli paljajalu ning tal oli seljas vaid õhuke bodi ja mähkmed. Ivic jooksis välja, haaras pooleteiseaastase põnni sülle ning tõi ta bussi sooja. Üks reisijatest andis lapsele ümber oma mantli ning tüdruk jäi Ivicu süles magama just selleks hetkeks, kui saabusid politsei ja päästjad.

Ivic end kangelaseks ei pea. "Ma juhtusin olema õigel ajal õiges kohas," ütles naine. "Ma armastan lapsi. Olin varem õpetaja ja mul on endalgi lapsed, nii et olen rõõmus, et sain seda väikest, süütut lapsukest aidata."