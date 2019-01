MÕMINARÄPP – naljaviluks tehtud hobimuusikast tõsiseks moeasjaks, millest kõik räägivad 

Yung Mick Moon, kodanikunimega Antonio Sebastian Kass. Stanislav Moškov

Selleks, et noor veri liigselt vemmeldama ei hakkaks, on noormehe enda tiiva alla võtnud Arop (endise nimega Suur Papa), kelle plaadifirma Grammilinn Records Antoniot esindab. Viimane on vägagi enesekindel ning usub, et tema sihikindlus on nakkav: „Pange mind kokku ükskõik millise artistiga. Kui ma temaga intensiivselt tööd tehes kuu aega veedan, siis on näha, kuidas see artist paremaks muutub.“