Elu Arst Mare Liiger: "Surmalähedane kogemus, valguse nägemine tunneli lõpus, ei saa olla kõigest aju vingerpuss." Rainer Kerge , täna, 00:01

Panthermedia/ Scanpix

„Vähihaige poiss rääkis, kuidas ta näeb, et tema kõrval on kolm last, kes ütlevad, et nad on tema õed ja vennad, ja tulevad temaga kaasa. Ja siis ütles see surev väike poiss: „Ema, need kolm last küsivad su käest: „Ema, miks sa meid ära tapsid?“ Ema oli teinud kolm aborti. See naine läks palatist välja ja röökis valust.“ Mare Liiger, erakorralise meditsiini arst, on sellist seika pealt näinud.