Kolm kuud tagasi röövitud 13aastane tüdruk leiti viimaks üles 

Järgneb üleriigiline otsing. Esimestel päevadel saavad uurijad sadu vihjeid. Nädal pärast kuritööd tuleb tervelt kaks kolmandikku Barroni linna rahvast kokku, et Jaymet otsida. Jayme sugulased esinevad televisioonis, paludes võimalikul röövijal tüdruk elusana tagasi tuua. Lootus jääb, et noor neiu on veel elus.

Veel pole teada, kas Patterson Closside perekonda ka tundis, küll aga on teada, et tal on Barroni linna varemgi asja olnud. See on väike kohake, võimalik, et pere jäi talle mingil põhjusel silma. Varem Patterson ühtki kuritegu sooritanud ei ole. Pole teada, kas ta on Jaymele lisaks tüdruku kinnihoidmisele ka mingil muul viisil viga teinud.