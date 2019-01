Eesti uudised GRAAFIK | SUUR RAHAKÜLV: milliseid Eesti erakondi eelistavad lahked annetajad Marvel Riik, Margus Järv , täna, 17:18 Jaga:

Riigikogu valimiste lähenemisel on iga euro tarvilik, sest välireklaami tegemine on kulukas ettevõtmine. Robin Roots

Lahked annetajad on erakondi poputanud sadade tuhandete eurodega. Õhtuleht annab ülevaate, kes on suuremad annetajad ning millised erakonnad said kõige rohkem toetuse.