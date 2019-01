TROONILT TÕUGATUD: salasuhe röövib Amazoni juhilt maailma rikkaima mehe tiitli 

Jeff Bezos ja tema kirjanikust abikaasa MacKenzie teatasid kolmapäeval 25 aastat kestnud abielu purunemisest. Kolme poja ja adoptiivtütrega abielupaar tunnistas, et on viimased kuud lahusolekut katsetanud, ning jõudnud otsusele lahku minna. Jätkatakse sõpradena. „Meil on tohutult vedanud, et me teineteist leidsime, ja oleme sügavalt tänulikud iga abieluaasta eest. Kui oleksime teadnud, et läheme 25 aasta pärast lahku, oleksime ikkagi selle kõik ette võtnud,“ kuulutasid nad Jeffi Twitteri kontol. Kuid USA ajakirjandusväljaanded on veendunud: Amazoni boss (54) tegi abielu karilejooksu teatavaks, et ennetada kõmuleht National Enquireri sensatsioonilist paljastusartiklit tema salasuhtest, mis pidi ilmuma päev hiljem.