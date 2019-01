Kuidas pääses Nublu Eesti muusikaauhindade nominentide hulka ja miks kandideerib Tommy Cash aasta muusikavideo tiitlile kolme videoga? 

Eesti muusikaauhindade jagamisel saavad kandideerida artistid, kes on auhinnajagamisele eelnenud ajavahemiks 16. detsember-15. detsember (eelmise aasta puhul siis vahemikus 16.12.2017-15.12.2018) välja andnud albumi või muusikavideo. Kuidas sai kolm nominatsiooni - aasta meesartisti kategoorias ning kaks nominatsiooni parima laulu kategoorias - räppar Nublu, kellel teatavasti albumit ilmunud pole?

„Kandideerimisel ei kvalifitseeru fonogrammid, millega on artist eelmisel kandideerimisel tulnud nominendiks. Lisaks Nublule kandieerisid lugude alusel ka mitmed teised artistid, kuid nominentide sekka jõudis ilma albumita kandidaatide seast Nublu.“

Teine tähelepanu vääriv seik on see, et aasta muusikavideo kategoorias on ainult üks nominent, Tommy Cash, kolme muusikavideoga. Omavahel võistlevad tema videod „Little Molly“, „Pussy Money Weed“ ning „X-ray“. „Eesti muusikaauhinnad 2019 žürii koosnes rohkem kui 100 liikmest. Nende valikute tulemusel tekkiski pingerida, kus aasta muusikavideo kategoorias said just Tommy Cashi kolm videot kõige enam punkte,“ selgitab Kempel.

„Muusikavideo kategoorias hinnatakse videot, mitte artisti, seega olid kõik Tommy Cashi videod eraldi hindamisobjektid. Ühtepidi näitab see tulemus seda, et Tommy Cashi tegemisi on märgatud ja teda tunnustatakse selle silmapaistva töö eest.“ Kas see pole mitte teiste artistide suhtes ebaaus? „Pingeread moodustuvad žürii punktide tulemusel ja paraku on alati nii, et keegi võidab ja keegi jääb välja,“ sõnab Kempel.