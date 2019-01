Prints Philip õpetas Hercule Poirot' osatäitja mangot koorima 

Nimelt võttis Suchet puuviljavaagnalt mango, kuid mõistis alles siis, et ei oska seda nii peenes seltskonnas koorida. Seepeale näidanud Edinburghi hertsogina tuntud Philip näitlejale, kuidas seda teha. Suchet läks nii elevile, et tahtis järgmises "Hercule Poirot'" osas mangoepisoodi korrata. Nii jõudiski kuninglik vahejuhtum seriaali ossa pealkirjaga "The Theft of the Royal Ruby" ehk "Kuningliku rubiini vargus".