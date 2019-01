Top | EKRE hoolib 

Eesti 200 sai paari plakati peale minimaalselt sulli kulutades sellisel määral feimi, millest vanad erakonnad võivad vaid unistada. Kas tegu on just nende valimiste põhiteemaga, kuid teema kõnetas ning pealegi peavad kõik end ses küsimuses spetsialistideks. Kampaania lõhkus vaikivat kokkulepet, et seni väljakujunenud tasakaalu vene küsimuses liiga tugevalt keegi ei torgi ning lubatud on vaid flirt venelaste häälte kindlustamiseks.