Juhtkiri Juhtkiri | Neli korda rohkem trahve Ohtuleht.ee , täna, 15:44 Jaga:

Stanislav Moshkov

Võiks ju arvata, et riik hoolib inimestest, kui on teinud suuri jõupingutusi inimeste mugavamaks trahvimiseks. Mõelda vaid – kui seni kulus ühe trahvi vormistamiseks 20 minutit, siis nüüd saab politseipatrull selle tehtud vaid viie minutiga! Isegi sotsist siseminister rõõmustas teleuudistes: kiirmenetlus on ju tore asi, saab trahvi kähku kätte, mööndes siiski, et jutuajamine asjaosalisega võib olla tulemuslikum kui 40 või 60 eurose trahvisumma kasseerimine riigituludesse.