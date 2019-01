OSTJA PETMINE: uued autod kulutavad ligi 40 protsenti rohkem kütust kui tootjad väidavad

Neljapäeval avaldas Rahvusvaheline Puhta Transpordi Nõukogu (lüh. ICCT) raporti, millest selgub, et autotootjad ei ole oma sõiduvahendite kütusekulu osas päris ausad. Õieti valetavad autotootjad kütusekulu keskmiselt 39 protsenti väiksemaks kui see tegelikult on. See on enam kui kolmandik.

Võib spekuleerida, mis on selle põhjuseks, kuid raport soovitab senisest rangemaid regulatsioone, et tootjatel poleks nii lihtne ostjaid petta. Täpsest ja õigest infost saavad kasu nii autoostjad, kes teavad, milliste kulutustega uue auto puhul arvestada kui lõppude lõpuks ka tootjad ise, sest ega juht ju loll pole - kui raporti järgi võib ostja kaotada lisakütusekuludele aastas keskmiselt 400 eurot, jätab see ju ka autofirmast halva mulje.

Raporti järgi on kõige suuremad patustajad Euroopas BMW, Audi, Daimler ja Volvo. Kõige väiksem vahe tootja info ja reaalsuse vahel on Hondal ja Mazdal, kusjuures Honda on kütusekulude osas läbi aastate teistega võrreldes ausam olnud. Kõvasti alla keskmise jääb ka Toyota. (See ei tähenda kõige väiksemat kütusekulu, lihtsalt seda, kui lähedal tegelikkusele on tootja enda hinnang.)

Viimase raporti koostamiseks kogus ICCT andmeid kaheksas Euroopa riigis, 15 allikalt ja see puudutas 1,3 miljonit sõiduvahendit.