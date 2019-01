TV3 VIDEO | Koolipoiss Martini kadumist aastaid uurinud ajakirjanik: keegi ei vääri sellist lõppu 

„Martini puhul uskusime, et ta tuleb välja. See pidi olema õnneliku lõpuga,'' rääkis Berendson „Seitsmestes uudistes“.

Küsimuse peale, kas mõni sõber ei oleks Martinit kohates võinud noormehele aru pähe panna, vastas Berendson, et keegi ei ole selliseks kohtumiseks tegelikult valmis.

„Vaata, sellised kohtumised on alati ootamatud. Isegi kui sa mõtled, et sa oled selleks valmis. Kui sa selles olukorras oled, siis see on alati ikkagi üllatus. Sõbrad rääkisid, et nad üritasid Martinile rääkida, et lõpeta ära, aga kui see vestlus lõpeb sellega, et Martin jookseb lihtsalt pimedasse parki või nagu ta isa eest jooksis metsa, siis kuidas sa sellele reageerid. Kas sa jooksed järele, väänad ta pikali ja hoiad kinni? Sa ei saa ju inimesele liiga teha,“ arutles Berendson ja lisas, et Martin oli ära joostes juba piisavalt vana, et otsustada kodust lahkuda.

„Ma ei tea, kaua ta seal keldris oli ja kui sageli ta seal käis. Noh... mis sa oskad selle peale öelda? Ma arvan, et see noor inimene oli lihtsalt hädas, et tema traagiline saatus... See on nii nukker ja kurb, et võiks isegi pisara välja lasta. Ma arvan, et mitte keegi meist ei vääri sellist lõppu,'' rääkis ajakirjanik.