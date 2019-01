R. Kelly tütar nimetab oma isa koletiseks 

52aastasel R&B-tähel on eksabikaasa Dreaga kolm last. Muusikust tütar Joann Lee Kelly, kes tegutseb artistinime Buku Abi all, kirjutas Instagram Storieses tehtud pikas avalduses, et ei Drea ega tema võsukesed pole Kellyga aastaid rääkinud.

20aastane neiu kinnitas, et toetab kõiki oma isa ohvreid. Ta seletab, et tal on olnud väga raske suud avada. Ta ei jätnud seda seni tegemata hoolimatusest, vaid oma südamerahu säilitamiseks. Kuid nüüd tunneb ta üldsuse survet süüdistustele reageerida.

"Seesama koletis, kellelt te kõik õigust nõuate, on minu isa. Ma tean väga hästi, milline ta on. Ma kasvasin ju temaga ühe katuse all üles."