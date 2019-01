Danel Pandre Revalsi kolmest nominatsioonist Eesti Muusikaauhindadel: see tuli täiesti siira üllatusena! 

„See tuli täiesti siira üllatusena! Mida võis nagu hinges loota, oli see, et võibolla selles oma kategoorias (rockalbumi kategoorias – toim.) leiab ta (Revals – toim.) ära märkimist, aga et nii suurtes kategooriates nagu seda on aasta album või aasta ansambel, figureerib uustulnuka nimi, oli meile ikka väga suur üllatus,” tõdeb Pandre.

Kuigi Pandre ei tahaks üht kategooriat teiste seast esile tõsta, on aasta albumi kategooria tema jaoks ikkagi kõige üllatavam. „Kui arvestada, et aasta albumi kategoorias võistlevad kõik, kes andsid 2018. aastal albumi välja, siis olla seal selle kolme seas... Uusi albumeid on vaat et ligi 200, ja rocki kategoorias mõnikümmend. Emotsionaalselt on nad kõik olulised, aga niiöelda kvantitatiivses aspektis on aasta album kindlasti kõige suurema jõuga.”

Albumit „Revals” on tehti pea poolteist aastat ja Pandre sõnul pole selle sünni taga midagi eriskummalist. „Sündis see peaasjalikult meie laulukirjutaja peas ja bändiliikmete näppude all,” viskab ta nalja, lisades, et tegelikkuses koondab album paarikümmet inimest ja kaasa teevad ka külalismuusikud.

Eesti Muusikaauhindadele kandideerimine on Pandre sõnul väga oluline. „Räägitagu, mis tahes. Keegi võib väita vastupidist, aga mina isiklikult olen täiesti veendunud, et selline ära märkimine on oluline. Žürii koosneb enam kui 140st muusikaga igapäevaselt kokkupuutuvast inimesest. Kui nemad märkavad ja oskavad hinnata seda panust või erilisust, siis..” on Pandre arvamusel, et muusika tegemine ju selles seisnebki – oma mõtete väljendamises ja sellest saadud tähelepanus.

2017. aasta märtsis tegevust algustanud bänd sündis vaat et läbi juhuse. Martin Saaremägi, kes kirjutanud praktiliselt kõik bändi lood, oli valmis kirjutanud hulga ideid ja saatis need mõned aastad tagasi Pandrele mõttega, et võiks sealt äkki üht või teist teha. „Ma kuulasin ja kuulasin ja kuulasin ja ühel hetkel ütlesin, et ma arvan, et sa oled teinud uue bändi ilma, et sa ise oleksid sellest aru saanud või seda tähele pannud,” avab bassimees taustalugu. „See oli täielik kontseptsioon tegelikult, kui see õigesti ära teha ja ma ütlesin, et teeme. Selline muss on mulle endale väga meeldinud, ma arvan, et terve mu teadliku elu ja siis hakkasimegi otsima, kellele veel selline muusikastiil ja mõttelaad meeldib.”