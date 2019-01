ROOTSLASED NAGU PEATA KANAD: uus valitsus sünnib väga raskelt 

Kuna kõik parteid teavad väga hästi, et kui ka need hääletused ei too riigile uut valitsust, siis tuleb seaduse järgi korraldada uued valimised. Ajakirjanduses on oletatud, et hirm ja kartused uute valimiste ees võivad parlamendifraktsioonides olukorda mõnevõrra muuta, mistõttu pole sugugi võimatu, et just viimasel hetkel teeb mõni erakond vajaliku järeleandmise, asub kompromissiteele ja annab rohelise tule uue valitsuse kokkupanemiseks. Lisaks ei ennusta avaliku arvamuse küsitlused uutel valimistel parteidele suuri muutusi ning loomulikult heidutavad nii poliitikuid kui ka kogu ühiskonda ka suured rahalised kulutused uutele valimistele.

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti Parlamendiparteidest pooldab avalikult uusi valimisi vaid partei Rootsi Demokraadid, sest ühiskondliku arvamuse küsitluste järgi võib see partei kordusvalimised heal juhul isegi ära võita. Selline variant ei sobi erinevatel põhjustel ühelegi teisele parteile, mistõttu on väga loogiline, et uute valimisteni siiski ei jõuta. Ka Lundi ülikooli politoloog Mikael Sundström usub, et ennetähtaegseid valimisi ei tule. „Mitte keegi peale Rootsi Demokraatide ei taha kordusvalimisi. Pärast uusi valimisi oleme täpselt samasuguses olukorras kui praegu, või isegi hullemas,“ arvas Sundström. Aga igaks juhuks on juba paika pandud ka ennetähtaegsete valimiste kuupäev – need peaksid vajaduse korral toimuma 21. aprillil.

„Rootsi vajab valitsust,“ hüüdis Norlén eelmisel kuul juba üsna meeleheitlikult. Veel teatas parlamendijuht parteidele, et uued valimised mõjuksid halvasti Rootsi demokraatiale: „Kordusvalimised oleksid Rootsi poliitika jaoks tõsiseks ebaõnnestumiseks. On oht, et süsteemi usaldusväärsus kahjustub tõsiselt.“

PAREMTSENTRISTLIK ALLIANSS LAGUNEMAS: Neljast sellesse kuuluvast parteist on Keskpartei juht Annie Lööf (vasakul) ja Liberaalse Rahvapartei juht Jan Björklund (paremal) valmis minema koos sotsiaaldemokraatidega valitsuskoalitsiooni. Mõõdukas Koonderakond eesotsas Ulf Kristerssoniga (vasakult teine) ja Kristlikud Demokraadid Ebba Busch Thori (paremalt teine) juhtimisel jäävad sel juhul opositsiooni. AFP/Scanpix

Reedel tuligi Stockholmist teade, et väidetavalt on sotsiaaldemokraadid, rohelised, Keskpartei ja Liberaalne Rahvapartei jõudnud esialgsele kokkuleppele valitsuskoalitsiooni moodustamises. Peaministrina jätkaks sotsiaaldemokraatide juht Stefan Löfven. Kokkuleppe peavad aga heaks kiitma ka parteide juhatused.

ROHELISTE JUHT: Uude valitsuskoalitsiooni kuuluksid ka rohelised eesotsas Gustav Fridoliniga. Facebook

Valitsuste moodustamine võtab Euroopas üha rohkem aega