LAPS PIDI KOOLIS PIIMA PUUTUMA?! Rõhutud veganid saavad juristilt abi otsida 

„Loomulikult õpetatakse seda tüüpilist toitumispüramiidi jama ja selle vastu ma midagi teha ei saa,” sõnab murelik veganist ema. „On ka kooskokkamised. Kirjutasin sellest kuuldes kohe klassijuhatajale ja küsisin plaanitavate toitute nimetused, et saaksin ette valmistada veganversiooni nendest. Öeldi, et esimeses tunnis teevad leiba, ning ma olin rõõmus ning vastasin, et leib on ju nagunii enamasti vegan. Sellele ei vastatud, eeldasin, et kõik OK.“