Seisukoht | Traditsioonilistest pereväärtustest 

Kui seda traditsiooniliste pereväärtuste all mõeldakski, siis oleks kõik ju ilus. Sellele fraasile on aga omistatud kitsas tähendus – peres olgu mees, naine ja lapsed. Taustal kummitab ajalooline konnotatsioon, et mees kui perepea nõutagu tarkust taga ja tehku tööd ning naise hooleks olgu Kinder, Küche, Kirche.

Esiteks julgen öelda, et nii pereisa kui ka -ema olemasolu ei tähenda, et helgeid väärtusi austataks ses kodus rohkem kui mõnes teises kodus, näiteks kodus, kus lapsi kasvatab üksikvanem. Kui palju on meil „traditsioonilisi perekondi“, kus juuakse, pekstakse, mõnitatakse?