EESTIS NAGU LÄTIS? Millise hinnaga saab väike tegija valitsuse kaaperdada 

EKRE ise on küll teatanud, et nad sooviksid valitsuses osaleda. „Programm on küll natuke kahtlasevõitu, kes tahaks nendega selliste põhimõtete alusel koostööd teha,” kommenteerib Toomla. Ent mis siis, kui erakond peaks tõepoolest jõudma valitsuskoalitsiooni läbirääkimisteni, nagu nad on soovi avaldanud? „Kujutan ette, et valitsusse pääsemise nimel võib koalitsioonileping tulla selline, kust me ei leia EKRE programmist õieti midagi,” prognoosib Toomla.