Martin Helme soditud valimisplakatist ja tapmisähvardustest: „Kas EKRE peab hakkama organiseerima oma kaitseüksusi?“ 

Avaldame Martin Helme postituse täismahus.

Loomulikult pöördume politseisse, plakatite sodimine on kampaania häirimine ja poliitilise meelsuse avaldamise takistamine. See on üheselt kuritegu Eestis. Arvestades seda, et Tallinnas on Suur Vend väga suur ja kõik kohad kaameraid täis, peaks süüdlased kiirelt tuvastatama.

Tapmisähvarduse peale sotsiaalmeedias on riik varem päris karmilt reageerinud, viitan Martin Kattai ähvardusele tollase peaministri Rõivase suhtes. Väga jõuline uurimine (läbiotsimised, arvutite konfiskeerimised, vahi alla võtmised) ja kiire kohtuprotsess lõppes süüdi mõistmisega. Kui nüüd ei käituta sama standardiga, kinnitatakse seda, et Eesti ei ole õigusriik ja erinevatele inimestele kehtivad eri reeglid.

Nüüd on see koht, kus kõik need sallivuslased, kes aastavahetuse kõnedes pea õlal kurtsid, et Eesti poliitika on kuidagi karuseks läinud ja arutlesid, millal me küll nii kurjaks läksime, võtavad uuesti sõna ja ütlevad, et kampaania takistamine ning kandidaatide ähvardamine ja ründamine ei ole vastuvõetav. Sellises õhustikus ei saa demokraatia ellu jääda. Kui muidu endas jõudu ei leia EKRE kaitseks sõna võtta, ammutage eeskuju oma vaimselt emalt Angela Merkelilt, kes mõistis üheselt hukka AfD saadiku peksmise Saksamaal. Lausa Saksa sotsid ütlesid, et "isegi" AfD puhul ei ole selline käitumine aktsepteeritav. President, peaminister, spiiker, näidake, et te ei muretse ainult omade pärast vaid tõepoolest demokraatia toimimise pärast.

Ühtlasi tasuks nüüd Eesti meedial korra peeglisse vaadata ja tunnetada vastutust taolise ühiskondliku õhustiku tekkimise eest. Kui ikka iga päev suuremate peavooluväljaannete külgedel vehitakse natsimalakaga ja kujundatakse hoiakut, et ühte parteid võib sõimata ja laimata, ähvardada ja mõnitada, et nendevastane poliitvägivald a la Tarand on igati ok, siis järgmine samm ongi kergemini erutuvate sallivuslaste vägivallategevus EKRE liikmete, kandidaatide, ürituste vastu. Meedia, see on teie tehtud!