GALERII | Esilinastus Eesti esimesest filmimehest rääkiv linateos „Johannes Pääsukese tõeline elu“ 

Film on Eesti esimesest filmimehest Johannes Pääsukesest (Ott Sepp) ja tema püüdlustest filmikaameraga ringi rännates õnne leida. Koos hea sõbra Volteriga (Märt Avandi) veedab lennuka jutuga elukunstnik Pääsuke 1912. aasta palaval suvel ühe uskumatu nädala Setumaal.



Sellesse mahub naeru, nuttu, napsu, romantikat ja kõike muud, mis käib kaasas ühe 21-aastase tuulepeaga, kel kombeks esmalt tegutseda ja alles seejärel mõelda. Arhiivis on sellest retkest säilinud kõigest 7 minutit materjali, aga mis toimus veel siis, kui kaamera ei käinud?



Osades: Ott Sepp, Märt Avandi, Tõnu Kark, Ester Kuntu ja paljud teised Stsenaariumi kirjutasid kokku Hardi Volmer ja Olavi Ruitlane. Idee autorid ja kaasstsenaristid on Peeter Brambat ja Hardi Volmer