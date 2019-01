Katrin Pauts | Millal lõpeb arutu kangelasekultus ja haige julgeb end ravida?  

Kord, kui olin kõhuvaluga siruli ja palusin tuttaval apteegis ära käia, ütles ta rohuga mu ukse taha saabudes esimese asjana: “Oh, sa näed nii hea välja.” See ehk oligi mõeldud heatahtliku komplimendina, aga minu kõrvus kõlas see nagu etteheide. Vahel tundub mulle, et päriselt haigeks ollakse valmis pidama ainult surijat: kahvatu, luider, aukus silmade ja hõredate tuhmide juustega võdisevatel jalgadel vaaruv zombi, kes suudab kuuldavale tuua vaid oigeid.

Ega keegi ole otseselt nii öelnud, et lõpeta simuleerimine ja kasi tööle. Haige halvustamiseks on peenemaid psühholoogilise töötluse vahendeid, mis pikapeale mõju avaldavad. Kellel poleks kolleegi, keda ülistavalt esile tõstetakse, sest ta pole eales olnud haiguslehel. Kellel poleks tuttavaid, kes pidevalt praalivad, kuidas nad mingi tühise viiruse tõttu midagi tegemata ei jäta.

“Vau!, Kui tubli!” mõeldakse ja kiidetakse kaasa, kuigi võiks ju hoopis imestada, mis idioot see enda ja teiste tervisega mängib. Minulgi on sõpru, kellele helistades ei tasu iialgi küsida, kuidas läheb, sest sellele järgneb nii pikk käsil olevate tööde nimekiri, et tahaksid alaväärsustundest läbi põranda vajuda. “Ma pole viis aastat puhanud!” lõpetab selline tüüp peaaegu iga kõne. Ehk on siingi orjarahva ürgsed geenid mängus, et inimese kvaliteedi ja staatuse määrab hobujõud.

Kui lõpuks arsti juurde jõudsin, tuli uus rünnak teisest suunast. Mis ülemused need on, kes ei tunnista töö- ja puhkeaja seadust ja kas ma siis ise seda seadust ei tunne? Mis inimene endast absoluutselt ei hooli? Kes see loll üldse elab nii, et jääb haigeks? Pomisesin midagi pangalaenudest ja tundsin end järjekordselt lollina (kes kahtlemata olen olnud kah).

Nõukogude pärand?

Olin nagu kits kahe kuhja vahel. Haige olla oli jube piinlik, aga häbi oli ka arsti juures oma hädade üle kurta. Ma ei hakka parem rääkima tuttavatest, kellelt tuli vahel imelikke vihjeid, millest kõigest mu haigus võiks põhjustatud olla.

Osale inimestele tundub eriti hea mõttena teise hädade üle nalja teha, see nagu oleks tugevuse tunnus. Kui keegi on mõnda aega vindunud, harjutakse sellega (“Noh, surema ta ju ei hakka? Pole sel juhul häda midagi!”).