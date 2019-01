Merlyn Uusküla kojulend Dubaist venis oodatust tunduvalt pikemaks: olukord oli täiesti ebainimlik! 

„Smartlynx ikka vägev otselendude firma meil siin! Dubaist Tallinna tulles avastasid piloodid, et kütus on lennukis otsakorral ja tulid Vilniusesse lisa tankima,“ kirjutab Merlyn Uusküla.

Tema sõnul pidi lend Tallinnasse jõudma kl 23.00, aga jõudis hoopis hommikul kell 06.15. „On ikka „vägev’’ arvestus küll kütusega, et tangid nii, et ei jõua isegi sihtkohta? No mis jutt see on,“ pahandab laulja.