Jüri Pino | Maavillase apartheidreklaami kaitseks 

Ju läks, nagu kõneleb vana reklaamilegend või anekdoot: esitatakse tellijale kolm varianti. Üks on selline, millega võiks auhindu võita ja mis seepärast tegijatele endale hirmsasti südamelähedane. Teine on nii ja naa, korralik, aga ei enamat, õnneks ka ei vähemat. Kolmas tehakse nimme nii haige ja loll, et no seda ta küll ei võta, aga saab väljapraakimise õndsa tunde kätte.

Loomulikult valib tellija tolle kolmanda. Iga kord, kui jaburat reklaami näed, tahaks kohe teada, kas oli, nagu legend kõneleb ja kui, siis millised need teised kaks õnnetukest, hea ja veel parem, olid.

Kes sai vihaseks?

Katsume teadagi millest ikkagi saia leida. Kasvõi puhtalt lõbu pärast.

Mina ei tea, mida kavatseti tegelikult. Näha on, mis välja tuli, et suur hulk inimesi sai vihaseks. Mõned kohe väga. Rahvusest sõltumata.

Selge, et erinevatel põhjustel. Venelaste seas võis tõsiseltki leiduda neid, kes arvasid, et nüüd ongi nii. Et venelased ootavad trammi ühel pool, eestlased teisel, kes härrasrahva püünele trügib, saab trahvi.

Arvestades seda, mis ja kust tulevaid uudisvooge umbkeelsem kamp jälgib, on nende peas pinnas valmis, viska ainult. Kuskile alumisse teadvusse on viidud valmisolek uskuda ükskõik mida. Niikuinii tambitakse just ida poolt seda venelase teisesordilisust ja pikapeale jääbki uskuma. Ei tasu iial alahinnata ajupesu tõhusust.