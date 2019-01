Elanikud on puhast vett oodanud ligi aasta

MIHKEL-MARKUS MIKK

Saaremaal Laimjala kandi Käo küla Õunaaia maaüksuse kolme ridaelamu elanikud on möödunud aasta märtsist saati lootusetus olukorras. Haisev kollakas vesi, mis neil kraanist tuleb, on kasutuskõlbmatu ning elanikel tuleb vett tarbida hoovis seisvast mahutist. Vald on majade elanikele organiseerinud küll puhta joogivee, mida nad tonnisest hoovis seisvast mahutist kordamööda ämbritega toovad, kuid talvel kipub vesi jäätuma, kirjutab Meie Maa.