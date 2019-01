Lenna Kuurmaa kolmest muusikaauhinna nominatsioonist: konkurents on läinud iga aastaga tihedamaks 

Kuurmaa ja Ojamaa ei olnud varasemalt tööalaselt kokku puutunud. „Alguses võttis ikka aega, et jõuda ühise laine peale, aga hakkasime kohe hästi intensiivselt pihta.“ Laulja räägib, et aasta alguses toimus kokku viis laulukirjutamise laagrit. „Käisime erinevates kohtades, kus leidsime vabasid ja sobivaid pindasid, kuhu kutsusime ka teisi kirjutajaid ja muusikuid. Laagrites süveneti mitu päeva loomingule.kirjutasime hommikust õhtuni - nagu see ikka käib. Vahepeal on toidupausid ja jalutuskäigud loodusesse, et inspiratsiooni ammutada ja pead puhastada.valgustab lauljanna plaadi valmimise protsessi.

Plaat „3X“ sümboliseerib vabadust ja julgust

6. juunil esitles Lenna albumi „3X“ singlit „Kolm korda“, mis kandideerib aasta laulu tiitlile. Lauljanna enda sõnul on see kõige üllatuslikum kategooria, kuna nominentide hulgas on möödunud aastal Eesti muusikamaastikule lennanud räppar Nublu, kellel lausa kaks laulu samale tiitlile pürgimas.

Kuigi Lenna on üllatunud, et singel kandideerib aasta laulu tiitlile, peab ta lugu väga õnnestunuks. „Seal on emotsioon, sisu, ilusad sõnad, hea detailideni viidud produktsioon.Tervik kõik kokku on maitsekas komplekt.“ Lenna nimetab seda teatud mõttes joppamiseks. „Nagu ikka lugude puhul, mis suurelt läbi murravada. Kõik need olulised nüansid peavad olema kirjas, et ta saaks täielikult toimida.“ Lenna peab seda lugu plaadi kõige terviklikumaks ja täiuslikumaks. „Muidugi on kõik lood minu jaoks kuidagi erilised, aga see lugu on lihtsalt Rauli ja Kaarel Tamra lihvitud töö."

Lenna räägib, et isegi kui ta looming on eestikeelne, ei välista see seda, et ta ühel päeval väljaspool kodumaa piire lugusid esitab. „Hea meelega teeksin seda ka välismaa lavadel. Nagu pärimusmuusika artistid saavad seda endale lubada, sest see on osa nende rahvuslikust muusikast ja pärandist ja kõik folkansamblid lauavad enda keeles. Kui sa lähed suurtele rahvusvahelistele folkfestivalidele, siis see toimibki seal.“ Nii toob lauljanna näiteks folkansambli Trad.Attack!. „Nad laulavadki eesti keeles ja nad saavad maailmas esineda, sest on sellises kategoorias. Aga popmuusika kategoorias on see väga keeruline. Saksa popartisti ei mängita Eesti raadiotes ja esinemas muudel turgudel ka ei käi,“ lausub ta.

„Ma ei ütle, et see võimatu oleks, sest mitte miski ei ole võimatu, aga hetkel mulle tundub, et kellelgi ei ole see õnnestunud. Ka Eesti popartistid, kes toimetavad aktiivselt välismaal, esitavad oma loomingut inglise keeles. Muidugi oleks tore seda müüti murda, aga kas see ka läbi läheb? Aga ma usun, et see on siiski võimalik,“ arutab Lenna.