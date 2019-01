Eesti Laul Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand ansamblist Öed: on lihtne koos bändi teha, sest meil on sarnane maitse ja saame teineteisele alati öelda, kui miski häirib Katharina Toomemets , täna, 08:00 Jaga:

Asnambel Öed: Tuuli Rand (vasakul) ja Kristel Aaslaid Liina Notta

„Ma tean, et kui mind miski häirib, võin ma selle välja öelda. Ja Tuuli ka. Nii asi töötabki. Kui mõlemad hoiavad asju enda sees, peab hakkama mõistatama, et miks ta ei saa aru, mida ma mõtlen. Suhetes on samamoodi. Keegi ei oska ju mõtteid lugeda,“ räägib ansambli Öed liige Kristel Aaslaid. Tema ja Tuuli Rand osalevad sel aastal oma bändiga „Eesti laulul“ ning lähevad võistlustulle looga „Öhuloss“.