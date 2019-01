Beyoncé ema käis tütrega WC-s kaasas, kui too R. Kellyga koostööd tegi 

Mathew Knowles, kes tegutses 2011. aastani oma tütre Beyoncé mänedžerina, paljastas värskes intervjuus, et 1999. aasta debüütplaati tehes oli Destiny's Childil kavas ka ühislaul R. Kellyga. Mathew ütleb, et pani ise laulule veto, kuna see tundus talle kehv. Kuid ta lisas, et oma rolli mängis ka Kelly renomee. Staaril oli olnud armusuhe oma 15aastase protežee Aaliyah'ga ning ta oli tüdrukuga koguni abiellunud. "Oli aasta 1998 ja need jutud juba ringlesid," seletab Mathew.