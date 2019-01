Sõbrad ja fännid mures: "Jackassi" täht lahkus päevapealt viinaravilt 

TMZ.comi andmeil valutavad Margera pärast südant nii "Jackassi" teised liikmed kui ka fännid. Sarjakaaslane ja südamesõber Brandon Novak on kurtnud, et pole Bamiga sestsaadik, kui too kliinikust lahkus, ühendust saanud. Ta kardab, et aastase pisipoja isal on surmamõtted. Just Novak oli see, kes koos Bami pereliikmetega möllumehe aasta lõpus fakti ette seadis: nüüd on vaja ravile minna.