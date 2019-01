Muusikaõpetaja Anne: paljud inimesed arvavad, et neile on elevant kõrva peale astunud 

Seda polnud palunud keegi neil teha. Peaasi on olla kooris ja mitte välja kosta, on paljud lapsed ainsa kriteeriumina maininud õpetaja ootusi. Kõikide lasteni ei jõuta suurtes klassides. Mõnigi kord hämmastasid laste kirjeldused, kuidas enne laulmist hääli lahti ei laulda.

Mul oli võimalus ja oskusi neid aidata ja tundus, et see nišš muusikaõpetuseturul oli tagasihoidlikult kaetud ja ma sain olla inimestele kasulik. Seega, kui oled unistanud laulmisest, siis hakka lihtsalt pihta... Juba pelk huvi millegi vastu viitab potentsiaalile ja võimalikule andele.

Kui teid muusika huvitab ja miskipärast tekib küsimus, kas teil selleks annet on, siis tasub kindlasti end arendama asuda. Vaid ebamusikaalsed inimesed ei tunne muusika vastu vähimatki huvi ega vaeva end küsimusega, kas neil on annet või ei. Võib-olla mõne aja pärast leitakse, et laulmine siiski pole selle inimese maitse, kuid ka see teadmine ja proovimine on väärt.

Üks asi viib sageli teiseni ja mõnigi on enda jaoks avastanud hoopis instrumendiõppe, kui laulmine siiski piisavalt head tulemust ei anna. Peaasi olgu rõõm muusikast! Paljudel inimestel on arvamus, et neile on elevant kõrva peale astunud - see jutt on puhta vale!