GALERII | Dokumentaalfotograaf Annika Haas esitleb Eesti moslemikogukonda 

Fotokunstnik Annika Haas: „Minu käesolev näitus käsitleb siinse islamiusuliste kogukonna kujunemise lugu kui osa Eesti mitmekesisuse ajaloost. Moslemid elavad Eestis alates 16. sajandist, seega neil on oma koht ja roll meie ühiskonnas juba pikka aega. Projekti eesmärk on eestlasi ja moslemikogukonda üksteisele lähemale tuua, et me mõistaks nii ühelt kui teiselt poolt inimeste isiklikke lugusid ja sidet Eestiga.”