SIIN NAD ON! Selgusid Eesti Muusikaauhind 2019 nominendid 

Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse liikme Tambet Mumma sõnul iseloomustavad tänavused nominendid väga hästi möödunud aastat Eesti muusikas. „Konkurents Eesti muusikaturul muutub aasta aastalt tugevamaks ja muusikavalik mitmekesisemaks. On tunda, et meie artistid teevad järjest rohkem rahvusvahelisel tasemel koostööd oma ala tippudega, mis annab julguse loota, et juba lähiajal on Eesti artistid oodatud külalised ka teiste riikide auhinnagaaladel,” lisas Mumma.

Kõige rohkem nominatsioone, kokku 6, on tänavu TOMMY CASH’il, kelle album „¥€$” on nomineeritud Aasta Hip-Hop/Rapalbumi ja Aasta Albumi kategoorias. Lisaks jahib CASH Aasta Meesartisti ja Aasta Muusikavideo tiitlit. Viimases pälvis ta kolm nominatsiooni.

Võrdselt 3 nominatsiooniga järgnevad Eesti Muusikaauhindadel erinevates kategooriates Estonian Voices, nublu, Ewert and The Two Dragons, NÖEP, Revals ja Lenna.

Galal antakse üle ka auhind Panus Eesti Muusikasse, mille saaja selgub Eesti Fonogrammitootjate Ühingu liikmete otsusega.

Eesti Muusikaauhinnad 2019 toimuvad 24. jaanuaril Saku Suurhallis. Kokku jagatakse Eesti muusikamaailma ihaldatumaid auhindu 17. kategoorias. Õhtut juhivad Reigo Ahven ja Triinu „Lepatriinu” Paomets.

Aasta oodatuima muusikagala piletid on saadaval Piletilevis. Tänasest on müügis ka väga eksklusiivsed kohad parteris. See on parim koht, kus nautida suurepärast vaadet ja jälgida galat koos artistidega.

Nominendid: