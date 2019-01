Eesti uudised Savisaare lend: Kas Eesti rahval hakkab ilma Edgarita igav? Liina Hallik , täna, 22:15 Jaga:

Edgar Savisaar elab tagasitõmbunult Hundisilma talus koos kassi ja abilisega. Stanislav Moškov

„Savisaar ei suutnud enam välja tulla peaministri rollist. See sai talle kinnisideeks,“ sõnab endine siseminister ja Keskerakonna liige Ain Seppik. „Peaministriks saamise nimel on ta teinud kõike. Läinud kuritegelikule teele, petnud, reetnud, vahetanud naisi.“ Kuid leidub ka keskerakondlasi, kes väidavad, et enamik Savisaare avalikkuse ette jõudnud kuritegudest on välja mõeldud, et temast lahti saada – ta on teiste jaoks liiga tugev mees.