Eesti uudised TRAKTOREID, KOMMI, RAHA: auhinnad kasvatasidki omavalitsuste elanike arvu Asso Ladva , täna, 21:45 Jaga:

ESMASPÄEVAST UUS OMANIK: Kaks vana, kuid töökorras traktorit T-150 loositakse Lääneranna uute elanike vahel välja esmaspäeval. Lääneranna vallavalitsus

„Täna ei käi miilitsaonu enam passirežiimi järgimist kontrollimas. See on loomulik, et mingil ajal võis olla põhjendatud või kasulik olla mujal,“ ütleb Nõo vallavanem Rain Sangernebo, kelle juhitav omavalitsus sai aasta lõpus korraldatud elanikuks registreerimise kampaaniaga 112 uut elanikku, kui inimesed ennast nüüd õigesse elukohta kirja panid.