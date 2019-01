GALERII | Fotograaf Annika Haas avas näituse Eesti moslemikogukonnast 

Näituse korraldajate sõnul on üldisest erinevad sotsiaalsed grupid hea peegel kogu ühiskonnale, tutvustab näitust EV100 veebileht. Nii annab ekspositsioon võimaluse vaadata otsa iseendale ja Eestis juba sajandeid eksisteerinud islamiusuliste kogukonnale, saada teadmisi selle kihistustest ja kujunemisloost rändekultuuriga seoses.

"Kõikjalt koju kätte tuleva maailma paljude mõjude ees hirmu tundes võime nii peeglist kui mujalt meie ümber näha seda, mida seal soovime näha, mitte aga seda, mis meile tegelikult vastu vaatab," usub fotograaf Annika Haas. Ta lisab: "Selle kunstiprojekti eesmärk on eestlasi ja moslemikogukonda üksteisele lähemale tuua, et me mõistaks nii ühelt kui teiselt poolt inimeste isiklikke lugusid ja sidet Eestiga."