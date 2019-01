Meessoost kullakaevajate eluviis: kui naisel raha otsa saab, siis lõpeb ka suhe  

Jurist Igor Stulov näeb ja kuuleb iga päev oma töös lugusid, kuidas elukaaslane on teinud teisepoole rahast tühjaks ning seejärel kadunud nelja tuule poole. „Neid juhtumeid on küllaltki palju,“ tõdeb Stulov. Tema sõnul on sellistele juhtumitele iseloomulik, et osapoolte vahel on väga suur erinevus: olgu siis suur vanusevahe (umbes 20 aastat), erinev taust või varanduslik seisund.