Politico: Euroopa Liidus ründab üks valvekoer teist! 

Euroopa Kontrollikoja (ECA) uue aruande kohaselt peab Euroopa Liit tugevdama võitlust pettuste vastu, seisab Kontrollikoja saadetud pressiteates. „Euroopa Komisjon peaks võtma eestvedaja rolli ja ümber hindama pettustevastase ameti (OLAF) rolli ja ülesanded, kuna praeguses pettuste uurimise süsteemis on olemuslikke puudusi. Komisjonil puudub praegu põhjalik teave pettuste ulatuse, olemuse ja põhjuste kohta. Audiitorite sõnul takistab see ELi eelarvepettuste tõhusat ennetamist.“

„Seitse ELi kodanikku kümnest on arvamusel, et ELi eelarvepettused on üsna sagedased, isegi kui olukord võib olla erinev. Senised pettustevastased tegevused on kahjuks ebapiisavad,“ ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Juhan Parts. „On aeg tegelikeks sammudeks: komisjon peaks looma tõhusa süsteemi pettuste ennetamiseks ja avastamiseks ning petturite heidutamiseks. OLAFi reformimine on lakmuspaber komisjoni pühendumusele võidelda pettustega.“

Samas, kirjutab Politico, ei saaks justkui öelda, et OLAF tegevusetu on. Asutus kimbutab päris mitut kõrgetasemelist poliitikut, uurides näiteks Tšehhi peaminister Andrej Babiši äritegevust, Ungari peaminister Viktor Orbani väimeespoja endist ettevõtet ning Rumeenia poliitik Liviu Dragnea käib hetkel Euroopa Komisjoni vastu kohut, just nimelt seoses ühe OLAFi koostatud raportiga.