Elu Ott Sepp: "Olen end ise välja lülitanud igasugusest avalikust sotsiaalsusest. Väljas ma väga ei käi. Ringi sõidan autoga." Aigi Viira , täna, 00:01

OMAPÄI: Näitleja Ott Sepp tunnistab, et töö eest kiita saada on küll tore, kuid torkimist ta ei talu. „Tartus pole ühistransporti vaja kasutada, käin jala ning kapuuts peas. Olen omaette.“ Aldo Luud

„Lavastajad, mõelge selle peale, kui mõnus keerdkäik võiks see olla. Et tuleb hea, töntsakas Ott Sepp, ja selgub, et ta on hoopis paha. Ja ta tapab ja põletab ja rüüstab ja vägistab,“ naerab näitleja Ott Sepp (36) 12 aastat tagasi Õhtulehele antud intervjuus. „Ega ma ka päris esimese armastaja tüüp ole. Aga – mõelge, lavastajad, äkki just olen!“ Nüüd, tosin aastat hiljem, vajub Ott mõttesse: „Kas ma tõesti pole ühtegi tapjat mänginud? Aga seal „Biedermannis ja tulesüütajates“ ma ju olin natuke kuri – panin põlema inimesed ja kõik!“