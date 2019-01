Ortopeed võltsis retsepte rahustite ostmiseks 

Lõuna prefektuuri narkokuritegude talituse juhi Kristjan Tommingase sõnul tuli Petersoni ebaseaduslik tegevus välja kahe teise keeruka narkokuriteo uurimisel. „Peterson kirjutas retseptidele diagnoosid ja inimeste andmed, kes tema vastuvõtul ei käinud ja kelle ravivajadusi ta ei tuvastanud,“ nimetab Tommingas seda eredaks näiteks isikuandmete kaitsest. „Küsimus pole selles, et teie isikutunnistus või andmed satuksid füüsilisel kujul valedesse kätesse. Piisab sellest, kui kolmandal isikul on mingil arusaamatul põhjusel teada teie täisnimed, elukoht, isikukood või näiteks on tal teie dokumendist koopia. Seda on juba piisavalt, et võõraid isikuandmeid kuritarvitada.“ Kokku kasutas Peterson süüdistuse kohaselt vähemalt 21 inimese nime ja isikukoodi, mille ta sai hiljem retseptid realiseerinud Meelis Raualt ja Jaan Beljajevilt. „Seega ei läinud retseptidega apteeki mitte väidetavad unehäirete all kannatajad, vaid narkootiliste ja psühhotroopsete ainete omandamisest huvitatud Raud ja Beljajev,“ ütleb prokurör Jane Pajuse. „Selliste kuritarvitamiste vältimiseks peaksid apteekrid retseptiravimite müümisel veenduma, et ravim jõuab õigetesse kätesse. Mõnel juhul olid retseptil olnud inimese andmed märgitud ka ravimite väljaostja andmeteks, kuigi tegelikkuses nad isegi ei teadnud retseptide olemasolust ega olnud ravimeid välja ostnud.“