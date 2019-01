„Kas kiskjad või maarahvas?“ Norras käivad hundijahiloa andmise järel tulised vaidlused 

MTÜ Loomuse liikme ja Norra loomakaitseorganisatsiooni NOAH juristi Katrin Velsi sõnul põhjendab Norra valitsus otsust vajadusega „leevendada konflikti ühiskonnas“, mis valitsuse arvates kaalub üles seaduses sätestatud nõude hunti kaitsta. Hunt on Norras äärmiselt ohustatud liik ja kantud Punasesse Raamatusse. Norra hundipopulatsioon on tilluke: kuni 74 hunti. Muidu oli huntide küttimine Norras seadusega keelatud.

Kuid jahiks antud roheline tuli on lõunanorrakate ja põhjanorrakate silmis väga erineva tähendusega. Lõunas, kus hunte tegelikult õieti ei elagi, on rahvas nördinud, et metsakutsudele, keda niigi vähe, nüüd jahti hakatakse pidama. Põhja-Norras, kus hundialad (kokku umbes 5 protsenti Norra pindalast) asuvad, on elanike suhtumine teine. Sealsete põhjapõdra- ja lambakasvatajate sõnul teevad pajuvillemid vahel pahandust.

Mõnede poliitikute arvates ongi kariloomad võrreldes kiskjatega olulisemad. Laila Davidsen. endine rahvaesindaja Finnmarki vallast leiab, et põhjalased näevad huntide veretööd oma silmaga, samas kui pealinna Oslo rahvas reageerib vaid nunnudele hundipiltidele ega mõista, millist kahju nood korda võivad saata. Farmi- ja kariloomadega linnarahval suhted puuduvad.

„Meil siin on kariloomadega teised suhted ja traditsiooniliselt oleme ikka nende ja karjapidajate poolel,“ räägib Davidsen.

Teisipäeval toimus Oslos tõrvikute valgel protestiüritus senise hundijahikeelu vastu (hoolimata sellest, et 1. jaanuarist on muudatus juba kehtiv). Laupäevaks on aga Norra loomakaitsjad eesotsas NOAH-iga planeerinud vastumeeleavalduse huntide toetuseks. „Peame näitama, et ohustatud liike tuleb ikka kaitsta,“ sõnas NOAH-i juht Siri Martinsen.

Kuid kõik rahvusringhäälingu raadiosaates sõna saanud inimesed - nii huntide vastased kui fännid - tunnistasid, et pole ihusilmaga eales ühtki vabas looduses hunti näinudki. Samuti teevad teised kiskjad lammastele ja põtradele kordades rohkem kahju kui hundid.

Hundivastane meeleavaldus: „Kas kiskjad või maarahvas?“ NTB Scanpix/Cornelius Poppe/via REUTERS