Söömissõltuvusega kimpus olnud Paljas Porgand: „ Mõtted läksid toidu kuritarvitamise poole ikka siis, kui südamesse lõi meeletu valu” 

„Ei, see polnud stress, igavus ega ka kehaga rahulolematus. Mul tekkis vahel hoog ka siis, kui olin oma parimas vormis ja muidu väga õnnelik ja puhanud inimene. Kindlasti on kogenud ka paljud teist seda – ma tean, et Bridget Jones oli sellega vägagi tuttav, hehe. See pole häbiasi. Miks? Sest see on meie viis tegeleda probleemidega. See on meie viis põgeneda elu komistuskivide eest ja saada mõtted mujale,” kirjutab ta.