Mart Soidro | Hüsteeriast ja Eesti 200 valimisplakatitest 

Või Katri Raik, meie siseminister ja sotsiaaldemokraatide esinumber Ida-Virumaal, kel tuli plakateid vaadates nutt ja kurbus peale. Meeldetuletuseks: Katri Raik oli 14 aastat Narva Kolledži direktor - seega on tarmukas daam käinud läbi tulest, veest ja vasktorudest. Ja nüüd tuleb tal vahetult enne valimiskampaania finišisirget nutt peale... Kuidas ma saaksin kaitsta meie siseministrit nende plakatite ja nutma puhkemise eest? Ega hästi ei saagi. Aga ma olen seda varemgi tunnistanud, et kuni kaitseministriks on mu vana sõber Jüri Luik, pole paanikaks põhjust, magagem rahulikult.

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti Kaitseministri erakonnakaaslane Viktoria Ladõnskaja-Kubits kirjeldas Eesti 200 hilinenud kommentaari oma „kätetööle” koguni nii: „See on sama kui lüüa rusikaga naisele näkku ja järgmisel päeval teatada: näete tal on valus ja ühiskonnas on endiselt koduvägivalla temaatika aktuaalne” (Õhtuleht, 8.01.2019). Vaadakem tõele näkku: meie õrnema soo poliitikud muutuvad just enne valimisi veelgi õrnemateks ja on varmad seda seisundit ära kasutama. Tunnevad tihtilugu ennast isegi kuke kiremise peale solvatuna. Kohe meenub Moonika Helme, kes tundis sotsiaalmeedias pärast EKRE korraldatud rändeleppevastast meeleavaldust Toompeal ennast vägistatuna (25.11.2018). Kuidas Mart Helme ütleski? „Nõrganärvilistel pole poliitikasse asja” (Õhtuleht, 1.10.2018).

Aga sõnad kaotavad enne valimisi paraku oma tähenduse ja nendes peituv jõud haihtub.

Mida elevant meist arvab?

Reformierakonna esimees Kaja Kallas tõdes, et Eesti 200 ei saa aru, kui suure imagoloogilise kahju nad oma aktsiooniga Eestile tegid. „Plakatid olid üleval vene õigeusu jõulude ajal, kui Tallinna kesklinnas oli palju turiste ka Venemaalt,” tõi ta esimese pähetuleva näite oma väitele (Delfi, 9.01.2019). Seda lugedes meenus hoopis mu noorusaeg 30 aastat tagasi, kui vana Kallase komsomolikaaslased noori uljaspäid mõtlematute tempude eest hurjutasid: „See on noahoop perestroika selga!”

Nagu me teame, ei juhtunud tookord perestroika seljaga midagi. Ta mootor käivitus, tõsi küll, suri mõne aja pärast välja. Seepärast olen kindel, et ka need plakatid ei tee meie mainele midagi. Muidugi jääb alati oht, et mõni meie omakandimees, Mikk Pärnits näiteks, saab neist innustust, haarab sule ja kirjutab veel mõne lühikese ülevaate Eestist kui apartheidiriigist (Sirp, 14.07.2017).

Pärast tormi veeklaasis tõdes ERR-i veebiuudiste ja portaalide juhataja Urmet Kook sotsiaalmeedias, et Eesti 200 plakatitele ei pööranud vene meedia suurt tähelepanu. Meid nahutati hoopis selle eest, et jääkaru Nord, kelle oli 2009. aastal oli Eestile kinkinud Moskva loomaaed, pandi Tallinna loomaaias magama.