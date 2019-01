Juhtkiri | Kui kaua peab telekarahvas kannatama? 

Aga kui kauaks? Tähelepanu pärast ei konkureeri mitte ainult rahvusringhääling, kaks suurt kommertskanalit ja mitukümmend väiksemat, vaid eriti noorem põlvkond (kellele pole televiisor enam sugugi kohustuslik sisustuselement) leiab suure osa vaadatavast sisust hoopis internetist – Youtube'ist, Netflixist ja mujalt. Kas hiljuti suure osa sisseostetavate saadete omatoodanguga asendamisest teatanud Kanal 2 on leidnud kullaaugu, tuues teleekraanile noored juutuuberid, blogijad ja vlogijad, või kaotab üsna isetekkelist sisu näidates – nn elustiiliblogijad pakuvad sissevaadet oma igapäevaellu – vaatajaid kõigist vanusegruppidest, näitab aeg.

Märgiline on, et sügishooajal oli vaadatuimaks kanaliks ETV, millele pani punkti aastavahetuse tele-TOP, mille kümne parima sekka ei mahtunud ühegi teise telekanali näidatav. Vaevalt on kommertskanalite TV3 ja Kanal 2 lahkumine vabalevist ainus põhjus. Pigem leiab puldi järele haaraja end üha sagedamini olukorrast, kus maksumaksja raha eest meelelahutussaadete tootmine ärritab, ent reklaamiraha eest tehtav kannatab veel vähem vaadata (mh nendesamade reklaamide tõttu). Halbadest valikutest tehakse lihtsalt parim.