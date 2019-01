Seisukoht | Eesti 200 agoonia 

Eestlased on veerand sajandit teinud tõsiseid pingutusi, et ajaloolise paratamatuse kiuste sulandada venelased meie ühtse kodumaa ellu. Õnneks on lõimumine jõudnud siiski juba nõnda kaugele, et eestlasi ja venelasi vastandav plakatiprovokatsioon ei toonud kaasa teist pronksiööd.

Plakatitel oli lausvale. Kallasele teadmiseks, et vene-, saksa- või mustlaskeelsetel lastel ei ole keelatud käia eestikeelsetes koolides. Vastupidi – käib meeletu töö, et kõik lapsed saaksid korraliku riigikeelse hariduse. Me elame samades linnaosades, töötame koos samades ettevõtetes, käime samade arstide juures ning meil on karjääri tegemiseks võrdne alus. Kui partei on riigikokku pääsemise nimel valmis tegema ükskõik mida, siis on see ilmselge agoonia.